Australiër bakt steak in bloedhete auto

Ⓒ Facebook-pagina Mildura Dockside Cafe

Mildura - Een man uit de Australische staat Victoria heeft een steak gebakken in zijn bloedhete auto. Zo toonde de man aan hoe heet het kan worden in voertuigen in tijden van extreme hitte. In Australië is momenteel een hittegolf, in sommige plaatsen werd het al warmer dan 49 graden Celcius.