Twee partijen: sluit het Turks consulaat

Vandaag wordt tijdens de actualiteitenraad op verzoek van Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf besproken waarom een Turkse beveiliger, die zich heeft misdragen, niet wordt vervolgd.

Een Koerdische bezoeker van het consulaat die zich opwond over de lange wachttijden en ruzie kreeg met een medewerker werd door vier beveiligers geslagen en kreeg ook pepperspray in zijn ogen gespoten.

Het bezit van wapens als pepperspray mag alleen als daar verlof voor is, en dat was niet het geval, vertelde burgemeester Ahmed Aboutaleb al na het voorval.

Tot verbazing van velen leverde het onderzoek van het Openbaar Ministerie uiteindelijk niets op. Er zou maar één beveiliger pepperspray hebben gebruikt en die genoot intussen een diplomatieke status.

„Voor mij is het nieuw dat beveiligers een diplomatieke status hebben’’, schampert Hoogwerf. „Maar deze zaak is de zoveelste smet op het blazoen. Nadat de consul is vervangen gaat het nog steeds op de oude voet voort.’’

De vorige consul heeft de burgemeester voorgelogen over een bezoek van een Turkse minister in verkiezingstijd, wat uitmondde in een politieke rel tussen Nederland en Turkije na stevig politie ingrijpen in Rotterdam. Er ontstonden rellen toen de minister werd verboden het consulaat in te gaan.