Vrouw belt politie om geannuleerde pizzabestelling

Clair bestelde voor 37 pond aan pizza’s, terwijl er nog maar 44 pond op haar rekening stond. Vervolgens werd de reeds betaalde bestelling geannuleerd en dus niet bij de vrouw bezorgd. Volgens Domino’s kwam dat door een kapotte oven. Haar werd beloofd dat ze het geld de volgende dag terug zou krijgen.

Even wachten, geen pizza ...

Maar voor de moeder was het daarmee niet afgedaan. Aan Metro UK vertelde ze dat ze met het gezin chips als avondeten at en vervolgens met honger naar bed ging. „Ik belde daarop de politie en vroeg hen om hulp, het huilen stond mij nader dan het lachen. Ze vertelden mij dat zij niets voor me konden doen. Ik moest contact opnemen met Domino’s.” Iets van de resterende 7 pond kopen, was volgens de hongerige vrouw geen optie.

Naar eigen zeggen duurde het uiteindelijk vijf dagen voordat ze het geld terugkreeg. Een woordvoerder van Domino’s vertelde dat het bedrijf de volgende ochtend al excuses aanbood en de teleurgestelde klant het geld terugbetaalde.