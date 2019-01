Kind (9) ernstig gewond na aanrijding, bestuurder meldt zich

De 33-jarige man is donderdagmiddag aangehouden, nadat hij zichzelf had gemeld op het bureau. Zijn auto werd eerder deze ochtend aangetroffen door de politie en is in beslag genomen. Het gaat om een Toyota Prius, een wagen die doorgaans wordt gebruikt door Uber-chauffeurs.

Kort voor het ongeluk had de bestuurder van de auto op dezelfde locatie een aanrijding met een fietser. De fietser bleef ongedeerd.

Basisschool

Het meisje is een leerlinge van Openbare Basisschool de Roos in Amsterdam-west. De school laat in een reactie weten in gesprek te gaan met de leerlingen van de school.

Tram 18 is tijdelijk verstoord geweest donderdagmorgen. Tram 19 rijdt voorlopig via een omleiding.

Weet u meer over dit incident? Dan horen we graag van u. Stuur ons een bericht via de Whatsapp-tiplijn!