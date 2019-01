Kind (9) ernstig gewond na aanrijding, bestuurder rijdt door

Ⓒ Google Maps

Amsterdam - Een negenjarig meisje is donderdagochtend rond 8.30 uur aangereden door een auto met blauw kenteken op de kruising van de Admiraal de Ruyterweg en de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Het meisje raakte ernstig gewond. De chauffeur is na het ongeluk doorgereden. De politie is nu op zoek naar de chauffeur van de wagen.