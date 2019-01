Verbreden A1 Apeldoorn-Almelo kost tien jaar

Rijkswaterstaat begint met het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen langs het hele tracé. Daarna wordt de weg tussen Twello en Deventer verbreed naar vier rijstroken in elke richting. Tussen Deventer en Rijssen komen drie rijstroken aan weerszijden. In 2024 begint de tweede fase van het project met verbreding van de weg tussen Apeldoorn en Twello en bij Deventer. In 2028 moet de klus klaar zijn.

Verkeershinder

Volgende week dinsdag en donderdag houden Rijkswaterstaat en de aannemer informatieavonden in Rijssen-Holten en Twello. Het project zal met name rond Deventer veel verkeershinder veroorzaken.