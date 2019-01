Halsema: toch brandbommen in ADM-gebied

Vorige week ontkenden de burgemeester en de gisteren vertrokken politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg de vondst van de brandbommen nog tegen de gemeenteraad. De Telegraaf publiceerde gisteren een brief van een deurwaarder waaruit bleek dat er naast molotovcocktails ook een openstaande gasfles is geconstateerd in een bouwwerk op het voormalig kraakterrein.

De woordvoerder van Halsema laat weten dat naast de deurwaarder ook een taxateur van de gemeente aanwezig was. Navraag bij hem leert nu dat de goederen inderdaad zijn aangetroffen, maar daarna geen terugkoppeling is gegeven aan de gemeente. Agenten waren ook aanwezig. Uitgezocht wordt of zij de informatie wel hebben gemeld.

Komende week wordt er een spoeddebat over de gang van zaken rond de ontruiming van het krakersnest gehouden. De eigenaar schat dat de kosten voor opruimwerkzaamheden van achtergebleven rotzooi, caravans etc. een miljoen euro bedragen. Amsterdam betwist dat die kosten voor haar rekening komen.