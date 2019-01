Verdachten rellen Breda niet meer welkom bij Willem II

Het gaat om 23 aanhangers van NAC en zeven van Willem II zelf. Ⓒ ANP

TILBURG - De in totaal dertig verdachten die zijn opgespoord wegens de rellen in oktober na afloop van de voetbalwedstrijd NAC-Willem II zijn zondag niet welkom in Tilburg als beide clubs elkaar weer treffen. De burgemeesters van Tilburg en Breda hebben dat donderdag bekendgemaakt.