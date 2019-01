Vrouw (33) rent in de vorm van penis

De vrouw raakte met Thanksgiving in 2015 verdwaald toen ze tijdens een bezoek aan haar broer ging hardlopen in Kansas City. Eenmaal thuis zag ze via haar hardloop-app dat ze in de vorm van een penis was gelopen, schrijft VICE. Zo liep Claire haar eerste ’penisrondje’ en was het Instagram-account Dick Run Claire geboren.

In gesprek met VICE zegt de vrouw te begrijpen dat het mal klinkt, maar: „Ik ben gewoon dol op hardlopen. Het tekenen van een penis is een bonus.”

Op het Instagram-account dat Claire runt is een grote variëteit aan penissen te zien. Al meer dan 10.000 mensen volgen de creatieve praktijken. Naar eigen zeggen is Claire een ’meester’ geworden in dit spelletje: „Ik stippel de route van tevoren uit en volg die dan tijdens het hardlopen. Het is eigenlijk best moeilijk: hoe gedetailleerder, hoe ingewikkelder.”

Raakt de sportieveling in de war, dan kan het zomaar gedaan zijn met de tekening. De grootste ’penis’ die Claire rende is 22,5 kilometer.