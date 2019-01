’Hiv-preventiepil steeds populairder’

De grotere vraag komt waarschijnlijk doordat er veel goedkopere varianten van de pil op de markt zijn gekomen. Dat hangt samen met het verlopen van het patent op het officiële middel Truvada in september 2017. De gemiddelde kosten per verstrekte tablet daalden daardoor met ruim 90 procent, van 17,50 euro, naar ongeveer 1,40 euro in december 2018.

Groot risico

De PrEP-pil is op doktersrecept beschikbaar voor mensen die niet hiv-geïnfecteerd zijn, maar wel een groot risico lopen op een hiv-infectie.

PrEP, afkorting voor pre-expositie profylaxe ofwel bescherming voorafgaand aan blootstelling, voorkomt dat het hiv-virus het lichaam binnendringt. Het middel wordt niet vergoed.