Uitzetting Nederlandse journaliste krijgt rare wending

Eerder op de dag eisten meerdere Kamerleden nog dat de Turkse ambassadeur op het matje geroepen moest worden. „Bent u het eens dat het onacceptabel is dat Turkije zonder enige aanleiding journalisten, verdedigers van het vrije woord, uitzet”, vroegen bijvoorbeeld CDA en D66.

Inmiddels is men in de Kamer vooral op zoek naar duidelijkheid over hoe en waarom deze uitzetting kon plaatsvinden. Heeft die echt niets te maken met de persvrijheid en de grote moeite die Turkije daar duidelijk mee heeft? Journalisten mogen immers in het kader van hun werk toch spreken met terroristische organisaties?

Buitenlandse Zaken zegt dat het contact heeft opgenomen over de zaak met de Turkse autoriteiten. Het ministerie lijkt de zaak eerst uit te willen zoeken voor het naar buiten brengt wat het weet. Opmerkelijk genoeg verwijst Buitenlandse Zaken naar het OM in Nederland. Maar daar zegt een woordvoerster, nog voor de Turken met hun verklaring komen: „We kunnen nooit zeggen of iemand onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek, maar de uitlevering is niet op ons verzoek. Het is een beslissing van de Turkse autoriteiten.”

,,De deportatie van mevrouw Boersma was op geen enkele wijze gerelateerd aan haar journalistieke activiteiten tijdens haar verblijf in Turkije. De Turkse autoriteiten hebben onlangs van de Nederlandse politie vernomen dat mevrouw Boersma banden had met een terroristische organisatie en een verzoek gekregen om informatie te geven over haar verplaatsingen in en buiten uit Turkije'', zo staat in een verklaring van de Turkse autoriteiten. Zo wordt dus gesuggereerd dat Nederland de uitzetting zelf in gang heeft gezet.

Andere Turkse bronnen stellen dat het verhaal inderdaad door Nederland in gang is gezet. Ook in kabinetskringen valt te horen dat Nederland er aanleiding was een signaal te sturen over de journaliste. Dat de journaliste is uitgezet zou zeker niet alleen aan de Turken liggen. Maar doordat het OM zegt dat er niet om uitlevering is gevraagd door Nederland, is de vraag of het Nederlandse signaal anders is geïnterpreteerd door de Turken dan de bedoeling was.

Bovendien leeft in de Kamer de vraag waarom Nederland überhaupt informatie over journalisten deelt met Turkije.