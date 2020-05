Irish Pub levert bier per drone tijdens corona lockdown

RATHDRINAGH - Inventief ondernemen is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Een pubhouder uit het Ierse Rathdrinagh besloot daarom een drone in te zetten om tijdens de lockdown zijn diensten toch aan te kunnen blijven bieden. Flesjes bier en zakken chips worden via de lucht bij de klant afgeleverd.