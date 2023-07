Youtuber breekt zonder kaartje in op Tomorrowland: ’Alleen maar prikkeldraad en brandnetels’

Youtuber Nathan ’Acid’ Vandergunst wist zodoende zonder ticket naar binnen te glippen op het festivalterrein van Tomorrowland bij de plaats Boom tussen Antwerpen en Brussel. Maar makkelijk ging dat niet. „De beveiliging van Tomorrowland is goed man”, verzucht hij in zijn video na de zoveelste poging.

Ⓒ youtube acid 2

De tickets voor het megafestijn waren al sinds januari uitverkocht. Ook sponsors hadden geen plaatsen meer over voor influencers of speciale gasten, dus besloot de Vlaminger zijn half miljoen volgers te trakteren op een heus avontuur. Hij pakte de trein naar Boom om daar te zien of hij op de een of andere manier binnen kon komen.

’Hel’

Navraag voor een laatste ticket bij buurtbewoners leverde niets op. Ook een poging via de artiesteningang liep op niets uit. De vlogger wordt ook nog achtervolgd door bewakers, zo is te horen. En dus zat er niets anders op dan een weg te zoeken die volledig langs de security ging. Dat leidde hem via nabijgelegen hockeyvelden op het terrein De Schorre door een tuin en lange, dichte bosjes met tal van brandnetels. „Het was een pure hel”, zegt hij in zijn verslag op Youtube. „Hier zijn ook allemaal prikkeldraden.”

Na de nodige brandnetesteken komt Acid plots op het festivalterrein. Hij weet zelfs een gratis flesje water van een tafel te grissen en loopt zo door naar de feestende menigte. Ondanks zijn pijnlijke plekken, neemt hij het er nog flink van. In zijn beschouwing achteraf kan hij er smakelijk om lachen.