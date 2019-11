Demente vrouw (99) bestolen tijdens slaap

Mantelzorgster Nel komt vijf keer per dag langs bij de vrouw. De dieven hebben waarschijnlijk toegeslagen tussen haar bezoekjes in. Om half zeven ’s avonds was er niets aan de hand, drie uur later was het een ravage in het huis aan de Hospeslaan in Haarlem. „Beneden was alles opengetrokken, boven alles opengrokken: de klerenkasten, de nachtkastjes, de toilettafel.” Volgens Nel had de vrouw ook nog sieraden om terwijl ze lag te slapen. „Maar daar zijn ze gelukkig niet aangekomen.”

De 99-jarige vrouw heeft niets meegekregen van de inbraak zelf. Nel heeft er een nacht niet van kunnen slapen, zo vertelt ze aan NH Nieuws. „Je slaapt niet en je blijft maar malen wat er had kunnen gebeuren. Stel dat zij wakker was geworden en gezegd had van: ’Wat is dat allemaal’. Dan hadden ze haar misschien wel weet ik wat aangedaan.”

De daders zijn nog spoorloos, de politie heeft een onderzoek ingesteld.