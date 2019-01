Man omgekomen tijdens vluchtpoging politie

Volgens de politie ontstond er daarna een situatie waardoor de agenten genoodzaakt waren om te schieten. De auto kwam tot stilstand tegen een pand. De man bleek gewond, hulp mocht niet meer baten.

Het is nog onduidelijk of de man is overleden doordat er op de auto werd geschoten of dat hij al gewond was. De Rijksrecherche is volgens de politie een onderzoek gestart naar het schieten van de agenten. Dit is gebruikelijk bij een schietincident waarbij een agent betrokken is.