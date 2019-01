MALAGA - Hij zit al ruim 90 uur in de put: de 2-jarige peuter Yulen, die zondagmiddag rond het middaguur een smak naar beneden maakte en daardoor zeker 78 meter in de diepte stortte. Inmiddels is de reddingsoperatie in volle gang, maar het is een technisch zeer ingewikkelde actie, die continu van opzet verandert. Daarom is het allerminst zeker dat de jongen vandaag bevrijd kan worden.