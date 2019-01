Nieuwe aanhouding na dood Amsterdammer

De 31-jarige man die op de avond van de steekpartij werd aangehouden, is weer op vrije voeten. De politie gaat er op dit moment niet van uit dat hij de man heeft neergestoken. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak en zijn exacte rol wordt nader onderzocht. De man (29) die nu is aangehouden, zit nog vast. Naar zijn rol wordt eveneens gekeken.

De politie kreeg zondagavond rond 19.15 uur een melding over een vechtpartij. Agenten troffen vervolgens de zwaargewonde man aan. Hij was meerdere malen gestoken en overleed dezelfde avond nog in een ziekenhuis.