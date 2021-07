’Metro Spijkenisse reed te hard en kon onvoldoende afremmen’

De metro trok nadat de laatste passagiers waren uitgestapt op tot 57 kilometer per uur, waar 70 kilometer is toegestaan, aldus de RET. Op het spoordeel waar geremd had moeten worden, gebeurde dit niet direct, waardoor de metro nog te hard het opstelspoor opreed. Het antiblokkeersysteem reageerde en in combinatie met een glad spoor door regen kon er onvoldoende geremd worden. Het stootjuk dat de metro moest tegenhouden kon slechts een metro aan die 15 kilometer per uur rijdt, terwijl de metro 45 kilometer per uur reed en doorschoot.

Het voorste metrostel bleef op een hoogte van ongeveer tien meter hangen, opgevangen door een kunstwerk in de vorm van een grote walvisstaart. Er waren geen passagiers in de metro en de machinist raakte niet gewond, hij kon het voertuig zelf verlaten. Onder meer twee hijskranen werden ingezet voor de bergingswerkzaamheden. Daarvoor werden drie woningen ontruimd. Beelden van ongeluk gingen destijds de wereld over.