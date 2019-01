Eisen tot 17 jaar tegen leden liquidatiebende

Bij de aanhouding van de mannen in de zomer van 2015 werden grote wapenvoorraden, gestolen auto’s en een grote hoeveelheid PGP-telefoons gevonden. Ook bleek dat zij kennelijke doelwitten volgden en observeerden. Van twee van hen, Abderrahim Behadj en Ranko Scekic, werden heimelijk gemaakte filmopnamen gevonden. Zij werden in mei en juni 2016 in respectievelijk Amsterdam-Zuidoost en Utrecht om het leven gebracht.

Eind 2016 eiste het OM ook straffen tot zeventien jaar cel. De rechtbank legde toen celstraffen tot acht jaar op. Hoewel de rechtbank met justitie van mening was dat de organisatie het oogmerk had om liquidaties te plegen, zag de rechtbank geen bewijs voor concrete moorden of plannen daartoe.

Volgens de aanklagers moet die uitspraak in hoger beroep van tafel. Volgens hen is „de lat te hoog gelegd” in het vonnis, dat volgens hen veel verder gaat dan de wet en uitspraken die andere rechters tot nu toe deden. Bovendien ligt er volgens hen een bulk aan bewijsmateriaal tegen de mannen, die zij donderdag als „gewetenloos” betitelden. „Een mensenleven telt niet, slechts geld telt.”

Ze noemden het vonnis van de rechtbank „het kernpunt” van de beroepszaak. „Want op welk moment grijp je in? Ben je te vroeg, dan loop je het risico dat verdachten vrijuit gaan. Ben je te laat, dan bestaat het gevaar dat een moordplan wordt uitgevoerd, dat omstanders daarbij worden geraakt of dat zelfs de verkeerde wordt doodgeschoten.”