Europarlement wil meer geld voor democratie

Dat is drie keer zoveel als de 642 miljoen die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Het plan om lidstaten die de principes van de rechtsstaat niet naleven te straffen met kortingen op EU-fondsen, kreeg groen licht. Het parlement had het dagelijks bestuur van de EU zelf gevraagd hiervoor een wetsvoorstel in te dienen, wat het in mei deed.

Volgens EU-parlementariër Sophie in ’t Veld (D66) is een belangrijke stap gezet. „Als Europese regeringen de democratie aantasten, moeten we alle krachten steunen die zich verzetten en ijveren voor de rechtsstaat en fundamentele rechten.”

