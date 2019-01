Lift UMCG Groningen stort 6 verdiepingen naar beneden: meerdere gewonden

De mensen die in de lift stonden, zijn studenten en medewerkers van het UMCG en de Groningse universiteit. Zo meldt de Leeuwarder Courant. Enkelen zijn op de spoedeisende hulp beland. Anderen konden ter plekke behandeld worden door het ziekenhuispersoneel.

Volgens de eerste berichten zou de lift van de zesde verdieping naar de kelder zijn gevallen. De lift kwam eerder van de negende verdieping, maar bleef steken op de zesde. Toen er een monteur ter plaatse kwam om het probleem op te lossen, stortte de cabine naar beneden.

Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Het ziekenhuis laat in een verklaring weten dat andere liften uit hetzelfde liftenblok per direct buiten werking zijn gesteld.

„Dit is niet alleen een grote schok voor de mensen in de lift, maar natuurlijk voor alle collega’s en studenten,” aldus de reactie.

