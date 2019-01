Arrestaties voor brute moord Esther Paul

Mensen uit de directe omgeving van Paul meldden de aanhoudingen aan De Telegraaf. Die worden bevestigd door de politie. Een van de twee arrestanten is een voormalige buurman van de vrouw. Paul was de ex van de bekende crimineel Frank ’De Bolle’ G., een van de oprichters van motorclub No Surrender. G. stond centraal in een van de grootste wietprocessen ooit, Colorado. Hij moest de staat 4,7 miljoen euro terugbetalen.

Esther Paul zou leden van No Surrender hebben getipt over ruim een half miljoen euro die Frank G. bij zijn moeder in Almere zou hebben verstopt. Bij een overval op de 78-jarige vrouw raakte de moeder gewond. Voor de overval zijn eerder al twee mannen opgepakt.

Esther Paul leefde kort voor haar dood in grote angst. Zo dook ze eind april onder in een vakantiepark. Uit apps tussen Paul en een kennis die deze krant heeft ingezien, blijkt dat ze vreesde dat haar ex-vriend haar iets aan zou doen.

De politie wil niets zeggen over de achtergrond van de twee arrestanten.