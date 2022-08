Nederlander (19) tijdens wandeling plotseling overleden in Italië

Hij is in elkaar gezakt en korte tijd later door een voorbijganger gevonden. Volgens de politie zijn er geen sporen van geweld aangetroffen. De onderzoekers gaan er vooralsnog van uit dat het overlijden een medische oorzaak heeft en misschien ook te maken heeft met de hitte van vrijdag.

’Een van ons’

Hij overleed op de terugweg vanuit het dorp Castelvecchio na een bezoek aan een boerderij waar hij eerder vakanties had doorgebracht. Volgens de burgemeester, Massimo Messi, is het „alsof een van ons is overleden, hij had hier vrienden en velen kenden hem.”