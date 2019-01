FD-correspondent had relatie met ’Balie-strijder’

Dat verklaart de hoofdredactie van het FD. Bronnen bevestigen dat het gaat om de Syriër die in september 2017 opdook in debatcentrum De Balie en daar door gevluchte landgenoten tijdens een filmavond werd herkend als jihadstrijder. De herkenning zorgde voor lichte paniek. De man werd pas afgelopen oktober aangehouden voor deelname aan een terroristischeorganisatie en het witwassen van geld. Jabhat al-Nusra is de Syrische gewapende tak van al-Qaeda.

De Turkse politie hield Boersma woensdagochtend in Istanbul aan toen ze zich meldde bij de immigratiedienst voor verlenging van haar verblijfsvergunning. Op een politiebureau kreeg ze te horen dat Turkije haar het land uitzet. Dat zou om ’veiligheidsgerelateerde’ redenen zijn. Verdere toelichting hierop kreeg de Nederlandse correspondent niet.

Boersma had net vorige week een Turkse perskaart voor 2019 gekregen. Ze was sinds begin 2017 als correspondent in Turkije actief voor het FD, dagblad Trouw en het tijdschrift One World. In 2015 hielp ze vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Boersma van een misdrijf. In een lopend strafonderzoek dat met terrorisme te maken heeft, deelde Nederland informatie over haar met Turkije. Ze wordt echter niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Ze is bij aankomst op Schiphol niet aangehouden. Onbekend is of ze is verhoord.

De correspondent is volgens het OM niet op verzoek van Nederland Turkije uitgezet, maar op initiatief van de Turkse autoriteiten. Turkije verklaarde aan het ANP dat Boersma uit voorzorg is uitgezet omdat ze banden zou hebben met het Al-Nusra Front.

Boersma en het FD vechten de uitzetting juridisch aan vanuit Nederland. Hoofdredacteur Jan Bonjer van Het Financieele Dagblad zegt in een reactie ’diep geschokt’ te zijn over de uitzetting. „Ans deed haar werk verstandig en verantwoord. Deze maatregel is een flagrante schending van de persvrijheid. Het is buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen.”

