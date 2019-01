Romans Lucinda Riley veruit het populairst

Ⓒ Telegraaf

AMSTERDAM - Het boek De zeven zussen van Lucinda Riley werd in 2018 het best verkocht. Ook drie andere titels uit haar romanreeks haalden de top-100 en op nemen de 21ste, 33ste en 47ste plek in beslag. Dat blijkt uit cijfers die de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zojuist bekend maakte.