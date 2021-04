Mogelijke dader (45) opgepakt voor verkrachting in Utrecht uit 2000

Rond middernacht, in de nacht van 21 op 22 juni 2000, slaat de dader toe. De vrouw deed aangifte. In 2000 zijn door de politie getuigen gehoord, is bewijs verzameld en is dna van een verdachte over gedragen aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De politie zag de man destijds als vermoedelijke dader, maar er was nog geen match in de databank van het NFI. Omdat veroordeelden nu in veel gevallen verplicht dna-celmateriaal moeten afstaan, kon die match alsnog plaatsvinden.

Vorige week donderdag is een 45-jarige man aangehouden, die als was veroordeeld voor het bezit van harddrugs. De teams Cold Cases en Zeden van de politie hebben aanvullend onderzoek gedaan. De man ontkent.

Het onderzoek loopt nog. De inmiddels 69-jarige vrouw is op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.