’Tientallen Groningse studenten besmet met corona’

De sociëteit Mutua Fides van Vindicat blijft tot woensdag dicht. „We verwachten dat het aantal besmettingen nog zal oplopen”, zegt rector Wessel Giezen. Sommige studenten wachten nog op hun test.

Bij de christelijke studentenvereniging Navigators zijn 29 besmettingen geteld. Sinds donderdag liggen alle activiteiten daar al stil. Bron- en contactonderzoek loopt nog. „Dus wij verwachten dat er nog meer besmettingen bijkomen”, zegt bestuurslid Rixt Oving. „In alle gevallen gaat het om milde klachten. Overigens is een aantal leden inmiddels weer klachtenvrij.”

De afgelopen weken hebben de introductieweken plaatsgevonden. Of daar een verklaring ligt, is onduidelijk. Vindicat verwacht geen verband. „Het gaat om ouderejaarsleden, die geen rol hebben gehad gedurende de introductieweek”, aldus Giezen.

Overal in het land

De besmettingen in Groningen staan niet op zichzelf. In Nijmegen moesten drie cafés sluiten die vooral onder studenten erg populair zijn, beschrijven universiteitsbladen Advalvas (Vu) en Vox (Radboud). Ook in Delft zijn er ’enkele clusters’ in studentenhuizen. De GGD Haaglanden heeft daarover contact opgenomen met de TU aldaar, schrijft Delta, het nieuwsorgaan van de universiteit.

Jaap van Dissel riep zaterdag in het AD op om wellicht een avondklok in te stellen voor studenten, vanwege de stijgende besmettingen.

Duizend per dag

Maandag bleek dat nog eens 1300 mensen in Nederland positief zijn getest op het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen ligt daarmee hoger dan de afgelopen dagen. Zondag meldde de Rijksoverheid op het zogeheten coronadashboard 1087 nieuwe besmettingen. Zaterdag werden 1231 gevallen geregistreerd.

Het aantal positieve tests kwam vorige week woensdag voor het eerst sinds april boven de duizend op een dag uit.