Redding Julen duurt eerder dagen dan uren

Een van de leidende ingenieurs Ángel García Vidal zegt dat het boren van van een tunnel tot 70 meter diep - het punt waar Julen zou worden gevonden - ongeveer 14 uur duurt . Als alles voorspoedig verloopt. Maar omdat technici en ingenieurs er rekening mee houden dat ze tijdens de opgraving op meer moeilijkheden zullen stuiten – vanwege de moeilijkheidsgraad van het terrein – is besloten een tweede verticale tunnel aan te leggen. Uiteindelijk zal prioriteit worden gegeven aan de tunnel die het gemakkelijkst is aan te leggen.

Dinsdagmiddag werd nog gezegd dat Julen binnen 24 tot 48 uur zou worden gelokaliseerd en bevrijd, maar die tijd is inmiddels al verstreken. Hij zit al bijna honderd uur onder de grond – in een ruimte van hooguit dertig centimeter breed – en het echte boorwerk moet nog beginnen. Vanochtend is vooral gewerkt aan het afgraven van een heuvel waardoor op dertig meter diepte een platform kan worden geïnstalleerd. Vanaf dat punt zullen de tunnels worden aangelegd. Vanochtend om 10 uur zijn daarvoor tientallen gigantische buizen gelost op het terrein.

Verticale tunnels

Eerder opteerde men voor een horizontale tunnel. Het werk daarvoor is uitgesteld vanwege instabiliteit van het terrein: er is gevaar voor aardverschuivingen. De verticale optie ’lijkt meer mogelijkheden te geven’, zegt een ingenieur Juan López Escobar.

Door de instabiliteit van het terrein moeten de gravers ook bij de aanleg van de verticale tunnels zeer zorgvuldig te werk gaan. López Escobar legt uit: „We hebben veel verschillende graafmachines nodig. Die moeten naar een plek waar auto’s nauwelijks kunnen komen. Dus voor een vrachtwagens en graafmachines is dat nog veel ingewikkelder. Daarnaast is het werk zelf zeer complex. Een team van civiele ingenieurs voert het civiele werk uit, de mijningenieurs moeten met een patrouille het laatste deel van het werk doen: tot aan de plek waar Julen zit. De mijnwerkers doen al testen en controleren de communicatie. Ze bereiden zich voor om onmiddellijk te kunnen inspringen als de tunnels klaar zijn. Het zijn geweldige specialisten, die worden geleid door Sergio Tuñón van de mijnbrigade uit Hunosa.”

Slecht weer

Van een deadline wil López niet spreken. „Je wilt over uren spreken, maar het is reëler om het over dagen te hebben. We weten niet hoe moeilijk het terrein zal zijn.” Naarmate de verwachte duur toeneemt, neemt ook de zorg over de weersomstandigheden toe, waaronder het werk moet gebeuren. De weersvoorspelling voor morgen is een regenkans van 25 procent, zaterdag is die zelfs 95 procent.

Maar aan opgeven, denkt niemand: „We zullen geen minuut stoppen, we gaan door tot we hem gevonden hebben. Daar twijfelt niemand aan. We hopen en vertrouwen dat hij in leven zal zijn”, zegt María Gámez van de regeringsdelegatie in Málaga.

López Escobar zegt dat hij nog nooit een situatie heeft meegemaakt die ’zo extreem en uniek’ is. Ook hij houdt hoop Julen levend aan te treffen. ’Hoop is het laatste dat je moet verliezen. De vader heeft het over een beschermengel. Ik hoop dat hij Julen werkelijk beschermt.”