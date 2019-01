Kabinet: geen uitbreiding wietexperiment

De voorgestelde opzet volstaat, vindt Grapperhaus. „In het regeerakkoord is afgesproken: zes tot tien gemeenten. Inclusief controlegemeenten zijn dat er zelfs twaalf tot twintig.” Volgens de CDA-bewindsman leidt de proef uitvoeren in meer plaatsen tot spanning met het internationale en Europese recht. Bovendien is het erg duur om meer gemeenten te betrekken, aldus de minister. Ook ’signalen van omringende landen’ geven aanleiding om de wiettest niet op meer plekken in Nederland uit te voeren.

Daarmee wordt ook de belangrijkste wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van tafel geveegd. VNG noemt het een ’gemiste kans’ dat de proef beperkt blijft tot maximaal tien deelnemende gemeenten. Het effect zou zo onvoldoende kunnen worden gemeten.

GroenLinks en SP vrezen dat legale wietteelt op deze manier gedoemd is om te mislukken. Ook de duur, vier jaar, leidt tot zorgen bij de oppositiepartijen. De angst is dat coffeeshophouders na afloop met hangende pootjes terug moeten naar illegale telers en leveranciers. Er is een verlenging mogelijk met anderhalf jaar. Het dan zittende kabinet beoordeelt of de wietproef aanleiding geeft om legale wietteelt in heel Nederland mogelijk te maken.

Het doel van het wietexperiment is om coffeeshops uit het illegale circuit te halen door telen en leveren van wiet in legaal te maken. Nu is dat nog verboden.