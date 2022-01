Sanne Wallis de Vries mist Kapsalon Theater door corona

Premium Cultuur

René van Meurs: ’Ik doe niet meer alsof’

Cabaretier René van Meurs zou aanstaande vrijdag zijn allerlaatste voorstelling van Hunkert in Carré spelen en daarmee debuteren in het Amsterdamse theater. De verlengde lockdown voor de cultuursector gooit echter roet in het eten en of er snel een herkansing volgt, is nog maar de vraag. Met een bab...