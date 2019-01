Generaal Cammaert beschoten in Jemen

De Jemenitische autoriteiten zeggen dat het konvooi van Cammaert onder vuur werd genomen toen het in de provincie Hodeida onderweg was naar de gelijknamige stad. Zo meldt de NOS.

Generaal Cammaert is het hoofd van de VN-missie die onlangs aan het werk ging in de havenstad Hodeida aan de Rode Zee. In die stad komt ruim 70 procent van het voedsel en andere hulpmiddelen het land binnen.