Trump fleste peilingen met boodschappentas vol cash

Cohen betaalde het bedrijf contant, met 12 á 13 duizend dollar in een tas van supermarktketen Walmart. Dat schrijft De Wall Street Journal. De baas van het IT-bedrijf stelt dat Cohen hem in 2014 en 2015 vroeg om peilingen van zakenzender CNBC en de conservatieve website Drudge Report te manipuleren zodat Trump hoger zou eindigen in die peilingen. Beide pogingen mislukten.

Het bedrijf zou niet volledig betaald zijn voor de klus. Hier zou een bedrag van vijftigduizend dollar voor zijn afgesproken, maar uiteindelijk kregen ze minder dan de helft van dat bedrag cash in een boodschappentas met daarbij een bokshandschoen van een Braziliaans martial arts vechter. Cohen zou wel de volledige vijftigduizend dollar hebben gedeclareerd bij Trump.

Cohen laat via twitter weten dat hij de peilingen heeft laten manipuleren „in opdracht van Trump.” Cohen zegt spijt te hebben van zijn „blinde loyaliteit aan een man die het niet verdient.”

Manipulatie voor eigen gewin

Maar niet alles lijkt puur in dienst van Trump te zijn geweest. Cohen liet ook het nep-twitteraccount @womenforcohen aanmaken. Daarop wordt Cohen omschreven als een ’sekssymbool’ en worden complimenten gemaakt over zijn uiterlijk en karakter.

De Trump organisatie wil niet reageren op de aantijgingen. Trumps huidige advocaat Rudy Giuliani wil alleen kwijt dat dit verhaal laat zien dat Cohen „compleet onbetrouwbaar is.”

