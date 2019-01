Corbyn eist uitsluiting no-dealbrexit

May wil daarover met de parlementsleden spreken. Het Lagerhuis heeft bepaald dat ze tot maandag de tijd heeft om met een alternatief te komen voor haar overeenkomst met de EU over de brexit. Dat akkoord werd dinsdag door een grote parlementaire meerderheid weggestemd.

Een motie van wantrouwen tegen de regering, ingediend door Corbyn, haalde het woensdag niet. May doet voornamelijk uitlatingen die de indruk wekken dat haar plan nog met wat aanpassingen een haalbare kaart is en er 29 maart een brexit komt. Ze zegt geen verkiezingen te willen en ziet niets in uitstel van de brexit of een nieuw referendum. Daardoor dreigt er een vertrek uit de EU zonder duidelijke afspraken en velen vrezen dat dat een economische ramp wordt.