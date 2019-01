De autoriteiten hebben het over een zeer grote explosie in de Generaal Santander Politieacademie in het zuiden van Bogotá. De politie denkt aan een terroristische aanslag. Het is niet duidelijk wie hier achter zou kunnen zitten.

