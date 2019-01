Kamer wil opheldering over Merwedebrug

Rutger Schonis (D66) wil weten hoe het staat met andere bruggen. „Er moet een actieplan komen voor de aanpak van achterstallig onderhoud.” Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) wil onder meer weten „hoe het kan dat Rijkswaterstaat destijds tot de conclusie kwam dat er geen acuut veiligheidsrisico was, nu naderhand blijkt dat dit risico er tóch was.”

De Merwedebrug bij Gorinchem moest twee jaar terug van de ene op de andere dag twee maanden dicht voor vrachtverkeer nadat problemen met de constructie waren geconstateerd.

Volgens Maurits von Martels (CDA) zal er in de toekomst meer geld moeten gaan naar het onderhoud. „We willen geen Italiaanse toestanden.” In augustus begaf een pijler van een snelwegviaduct in Genua het. De brug stortte in. Ruim veertig mensen kwamen om.

Ook oppositiepartij SP wil weten hoe het gesteld is met de bruggen en viaducten. Cem Laçin wil een breed onderzoek van het kabinet naar de gesteldheid van deze objecten.

Emeritus hoogleraar veiligheidskunde en rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft zeggen in EenVandaag dat de Merwedebrug bijna was ingestort. Ze baseren zich op een rapport van bureau Berenschot. Ale zegt over de brug dat het „een wonder is dat deze er nog staat.”

In juli 2017 bleek uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur dat problemen zoals met de Merwedebrug niet bij andere belangrijke bruggen van het hoofdwegennet te verwachten zijn. Ongeveer zeventig bruggen waren onderzocht. Voor geen van deze bruggen waren aanpassingen nodig, werd toen gemeld. Wel moesten 39 bruggen nader worden onderzocht.