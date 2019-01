Berlusconi kandidaat voor Europarlement

ROME - De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft bekendgemaakt dat hij zich kandidaat stelt voor een plek in het Europarlement. De verkiezingen daarvoor zijn in mei. Het is de eerste keer dat de 82-jarige centrumrechtse politicus beschikbaar is voor een publieke functie sinds hij in 2013 schuldig werd bevonden aan belastingfraude.