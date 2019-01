Daling misdaadcijfers stagneert

De politie maakte donderdag de criminaliteitscijfers en reactietijden bekend, de tijd die agenten nodig hebben om na een melding ter plaatse te komen. In totaal registreerde de politie 766.638 misdrijven.

Grootste daler (min 28 procent) was zakkenrollerij, gevolgd door woninginbraken (13 procent). De politie schrijft dat onder meer toe aan extra surveillance en meer aandacht voor preventie.

Daar staat tegenover dat het aantal geregistreerde seksuele misdrijven met 7 procent is toegenomen. Slachtoffers kunnen bij steeds meer meldpunten terecht voor hulp. „Een verklaring voor de toename kunnen ook de aandacht en openheid in de samenleving zijn ten aanzien van seksueel geweld. Mensen doen daardoor sneller aangifte”, aldus de politie. Bij de geregistreerde seksuele misdrijven neemt vooral verkrachting toe, evenals grooming (digitaal kinderlokken) en sexting (verspreiding van seksueel getinte privéfoto’s of -video’s).

Ook is het aantal overvallen voor het eerst in jaren toegenomen, met 4 procent. Daarbij valt volgens de politie de bovengemiddelde stijging van overvallen in november en december op. „Traditioneel gezien zorgen de donkere dagen al voor een toename.”

De politie was landelijk gezien bij 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse, een lichte verbetering van 0,2 procentpunt.