BuZa bekijkt gang van zaken rond Boersma

„Buitenlandse Zaken wordt niet geïnformeerd over dit soort stappen, het OM heeft eigen kanalen en de politie ook”, zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer verving. „We doen intern navraag hoe het proces is verlopen.”

Kaag begrijpt dat er veel vragen zijn over de kwestie. „Ik herken de vragen en kan de zorgelijkheid onderschrijven.”

Detentie

De Nederlandse consul in Istanbul heeft Boersma bijstand verleend nadat de diplomaat op de hoogte was gesteld dat ze werd vastgehouden. Ze bracht woensdagnacht door in detentie en werd donderdagmorgen door de Turken op het vliegtuig naar Nederland gezet. Eenmaal op Schiphol kreeg ze enkele vragen van de marechaussee, maar ze werd niet aangehouden.

De informatie die Turkije kreeg van het Nederlandse OM was volgens het land aanleiding om de correspondente uit te zetten. Volgens het OM is Boersma verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme, maar wordt ze niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk.

In bijna geen land ter wereld worden zoveel journalisten vastgehouden als Turkije. Toch heeft de zaak niets te maken met de journalistieke activiteiten van Boersma, maar „met haar privéleven”, zei Kaag.

Boersma, verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede, had in 2015 een relatie met een Syriër die eind vorig jaar in Nederland is gearresteerd voor deelname aan een terroristische organisatie. Het gaat om de man die in 2017 opdook in De Balie en als jihadstrijder werd herkend.

