Vraagtekens bij modellencontract voor 9-jarige Summer

Summer de Snoo, 9 jaar jong pas, en vol toekomstdromen. „Mijn ultieme droom is dat ik een Victoria’s Secret Angel word.” Ⓒ I am Icon

Het is nu al de meest spraakmakende verhuizing van het jaar. Summer de Snoo heeft een driejarig contract getekend om model te zijn bij IMG, gevestigd in New York. Tot zover niets bijzonders, maar Summer is pas negen jaar jong. „Doutzen Kroes is mijn voorbeeld!”