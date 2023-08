Vrouwen jagen ongegeneerd op F1-sterren: verboden foto’s in rijdershotel en gewiekste ontmoetingen op circuit

Zandvoort - Het aandeel vrouwen onder de Formule 1-fans stijgt gestaag en is inmiddels de veertig procent gepasseerd. Geen wonder dus dat er bij hotelentrees en circuitgates over de hele wereld volop meiden staan te smachten naar een glimp van hun favoriete coureur. Zo ook in Zandvoort.

Dyanne Haagsman arrangeerde vorig jaar op het circuit in Zandvoort een ontmoeting met ’haar’ Valtteri Bottas. Ⓒ Dyanne Haagsman