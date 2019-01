Gewonden door groot ongeluk op A4 bij Delft

De traumahelikopter is ter plekke. De snelweg richting Rotterdam is ter hoogte van Delft afgesloten en blijft waarschijnlijk tot donderdagavond laat dicht. Verkeer kan voorlopig omrijden via de A13, aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Door het ongeluk ontstond er een behoorlijke file.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik