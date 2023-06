Voortvluchtige Nederlandse zwendelaar in Spanje gearresteerd

Dat meldt de Spaanse politiedienst. Op een video die is vrijgegeven is de Nederlander - die de initialen C.A.B. draagt - te zien terwijl hij het politiebureau wordt binnengeleid na zijn aanhouding. De man was uit Nederland gevlucht en stond op een internationale opsporingslijst, zo melden diverse Spaanse media op basis van informatie van de Guardia Civil.

De Nederlander wordt in ons land beschuldigd van fraude, witwassen en illegaal bezit van wapens. C.A.B. wordt ervan verdacht in 2019 deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie die zich bezighield met e-mailzwendel waarmee tientallen slachtoffers werden gemaakt. Daarnaast zijn er tijdens een huiszoeking in Nederland meerdere vuurwapens gevonden. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Centrale Operationele Eenheid van de Guardia Civil, in het bijzonder het team dat op voortvluchtige criminelen jaagt.