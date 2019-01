’Dijkhoff heeft iets kapot gemaakt’

Ⓒ ANP

Het interview dat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff aan De Telegraaf gaf over het klimaatakkoord heeft de verhoudingen in de coalitie ernstig verstoord. CDA, D66 en CU vragen zich sinds zaterdag af of de VVD nog wel door wil met het kabinet. Een reconstructie van de week die Rutte III voor het eerst op zijn grondvesten doet trillen.