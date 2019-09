Verdwaalde peuter in pyjama snel opgehaald

De wijkagent trof het kind vanmorgen aan in de Stovlasstraat. Het jongetje kon niet zeggen waar hij woonde. Daarop werd het kind meegenomen naar het bureau. De politie verspreidde vervolgens een bericht op social media, ’wie miste en kind’.

Na een klein uur meldden de ouders zich op het bureau. In de buurt wordt gemengd gereageerd op het incident. „Sommige mensen zijn nog niet een hond waard. Kinderen die stikken op hete zolders of in een auto.”

Maar anderen zijn vergevingsgezinder. „Veel ouders weten dat die kleintjes er zo vandoor gaan, als je even niet oplet. Dat zal hier ook gebeurd zijn.”

Ontdekkingsreis

De politie bevestigt die laatste opvatting. „De deur van het ouderlijk huis was even niet dicht. En zo was het ventje er vandoor gegaan. Peuters zijn altijd op ontdekkingsreis. Ik heb zelf ook bij de kassa in een supermarkt wel eens meegemaakt dat mijn dochtertje er vandoor ging. Ik denk dat veel ouders dat wel herkennen. Je let altijd op, maar een keer even niet en weg zijn ze”, zegt een woordvoerder. „Gelukkig zijn de geschrokken ouders snel herenigd met hun kind.”

