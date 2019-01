’Uitgezette journalist hielp ex aan valse papieren’

De journalist zou haar ex-vriend, een Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid zou zijn geweest van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, aan valse papieren hebben geholpen. Ze had in 2015 een relatie met de man.

Boersma werd donderdag door Turkije op het vliegtuig naar Nederland gezet. Het leek aanvankelijk te gaan om een inbreuk op de persvrijheid, maar later op de dag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat Boersma verdachte is in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme.

Het Financieele Dagblad (FD), waar Boersma voor werkt, meldt dat de correspondent van de Turkse politie niet te horen heeft gekregen dat zij banden zou hebben met Al-Nusra. Boersma schreef onder meer voor Trouw, het blad OneWorld en ze gaf les op de afdeling journalistiek van de Christelijke Hogeschool Ede. Ook reisde ze regelmatig naar het Griekse eiland Lesbos om vluchtelingen te helpen.

Steun

Op de Facebookpagina van Boersma wensen vrienden haar sterkte. ’Wat een bizarre situatie’, schrijft Jori. Een nichtje laat weten dat ze hoopt dat alles goed komt. Ook voormalig collega-docenten van de CHE en oud-leerlingen betuigen hun steun via social media.

Docent en buitenlandredacteur Ruurd Ubels, die Boersma als collega kent, zegt in het Nederlands Dagblad de uitgezette correspondent een ‘goede journalist’ te vinden. „Ze schreef de afgelopen twee jaar een aantal grote reportages voor het Nederlands Dagblad, onder meer over de positie van Turkse christenen in de aanloop naar het referendum waarmee Erdogan zijn macht vergrootte. Dat deed ze helder en gedegen.”

