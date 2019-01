Halfnaakte man klopt aan bij residentie Koeweit in Wassenaar

Bij het pand aan de Katwijkseweg meldde zich volgens de politie in de loop van de avond een gedeeltelijk ontklede man. Wat er precies met hem is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ingewijden spreken van een mogelijke ontvoering, maar de politie kon dat donderdagavond niet bevestigen. ,,De man wordt nog gehoord”, aldus een woordvoerder.

Op de melding kwam een groot aantal agenten, hondengeleiders en personeel van de dienst Bewaken en Beveiligen af. Tijdens het onderzoek ter plaatse werden in een naastgelegen sloot diverse kledingstukken van de man aangetroffen.

De man zelf is in de residentie opgewarmd en, gewikkeld in dekens, in een politiewagen naar het bureau vervoerd. Hij zou aangifte hebben gedaan van ontvoering.