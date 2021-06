Van Nieuwenhuizen ’niet verrast’ dat men 130 wil rijden

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek deze week dat 52 procent van de Nederlanders klaar is met de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Die geldt sinds 17 maart 2020 tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Dat burgers van die maatregel af willen, noemt Van Nieuwenhuizen „geen verrassing.” „Maar ja, we hebben het ingesteld vanwege de stikstofcrisis en dat is nog niet opgelost.” Volgens haar is de stikstofuitstoot ook nog niet op andere manieren gecompenseerd, bijvoorbeeld doordat iedereen een (dure) elektrische auto rijdt. „We moeten nog even volhouden”, is haar boodschap. Voor haar heeft stikstof een prioriteit in de formatie.

Stikstofcrisis

Als de stikstofcrisis is ’opgelost’, kan er wat de VVD-bewindsvrouw betreft weer 130 worden gereden. „We hebben steeds gezegd: die maatregel is er voor de stikstofcrisis. Als die is opgelost, moet hij ook weer van tafel.”