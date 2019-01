Gouden Ganzenveer voor Ian Buruma

De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks toegekend aan een persoon of instituut met grote betekenis voor het geschreven en gedrukte Nederlandse woord. Buruma was tot vorig jaar hoofdredacteur van The New York Review of Books. Daar was hij genoodzaakt te vertrekken wegens een conflict.

Buruma staat bekend om zijn grote eruditie. Sinds 2003 is hij hoogleraar democratie, mensenrechten en journalistiek aan het Bard College in New York. In 2004 kreeg hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij kreeg al eens de Erasmusprijs (2008).

Enkele eerdere winnaars van de Gouden Ganzenveer zijn Arnon Grunberg (2017), Geert Mak (2015), Annejet van der Zijl (2012), Remco Campert (2011) en Kees van Kooten (2004).