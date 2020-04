Rutte: EU-fonds voor coronacrisis

In het fonds moeten echte miljarden komen. „Geen lening, maar een gift.”, zei Rutte. Nederland wil daar gul aan bijdragen, al noemde Rutte geen bedrag. Het fonds is bedoeld om bijvoorbeeld medische kosten te dekken. Het noodfonds is niet bedoeld om de economie te stutten. Daarvoor is eerder het noodfonds ESM geschikt.

Het is iets heel anders dan Zuid-Europese landen goedkoop laten lenen via zogeheten euro- of coronabonds. Het kabinet is daarop tegen. Het zou ’het delicate evenwicht’ verstoren tussen een gemeenschappelijke Europese munt aan de ene kant en eigen begrotingsbeleid van de lidstaten, zei Rutte. Het is bovendien in tegenspraak met het Verdrag van Maastricht.

Met het voorstel voor een coronafonds, dat Rutte heeft ingebracht bij de Europese Commissie, levert de premier een antwoord op Zuid-Europese kritiek op Nederland wegens een vermeend gebrek aan solidariteit. Landen als Italië en Spanje worden net als Nederland hard getroffen door het coronavirus, maar hebben minder dan de noordelijke landen een appeltje voor de dorst om de klap economisch op te vangen.

Dat Nederland dit naar voren had gebracht terwijl in Italië en Spanje de crematoria dag en nacht branden, was misschien niet zo tactisch, erkende minister Hoekstra (Financiën) eerder deze week. „Rutte is het ’100 procent met hem eens’. „We hebben allebei niet de goede toon getroffen.”

Door de barse toon kwam de boodschap misschien niet aan. Die is: „We zijn solidair met Zuid-Europa”, zei Rutte. Over het beroep dat de Italiaanse premier Conte op Nederland deed in De Telegraaf zei Rutte: „We begrijpen waar Italië voor staat en we zijn solidair.”