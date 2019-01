VVN: Ban op Uber

„Vier doden in zes weken tijd en gisteren weer een ongeval in Amsterdam waarbij een 9-jarige meisje ernstig gewond raakte en de bestuurder gewoon doorreed. En dat terwijl hij een paar minuten eerder ook al was doorgereden na een ongeval. Schandalig, je vraagt je af hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen voordat er daadkrachtig ingegrepen wordt. Dit kan zo niet langer”, zegt Stomphorst.

VVN vindt dat voor alle taxi’s dezelfde regels moeten gelden. Uber-chauffeurs hebben nu te maken met lichtere eisen dan chauffeurs die zijn aangesloten bij een reguliere taxicentrale.